رابط مبادرة دراجتك صحتك المرحلة الثالثة عبر وزارة الشباب والرياضة
الأحد 10/يناير/2021 - 08:39 م
حسين العمدةطباعة
تنشر "الدستور" رابط مبادرة دراجتك صحتك المرحلة الثالثة عبر وزارة الشباب والرياضة الذى أعلن عنها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التى تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم من خلال الرابط الإلكتروني التابع للوزارة حجز الدراجات بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فورى الموجودة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١.
- جبلى القاهرة والجيزة، ورقم الكود ٤٢٠٢٠، اجمالى سعر الدراجة ١٩٠٩ جنيها، بدون سعر الشحن.
- جبلى محافظات رقم الكود ٤٢٠٢١، اجمالى سعر الدراجة ١٩٩٨ جنيها، متضمن سعر الشحن.
- هجين القاهرة والجيزة، رقم الكود ٤٢٠٢٢، اجمالى سعر الدراجة ٢٣٣١ جنيها، بدون سعر الشحن.
- هجين محافظات رقم الكود ٤٢٠٢٣، اجمالى سعر الدراجة ٢٤٢٠ جنيها، متضمن سعر الشحن.
- أكدت الوزارة، على أن تسليم الدرجات فى المحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة.
تفاصيل مبادرة "درجتك صحتك"
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على الدمج والربط بين قطاعى الشباب والرياضة، وإعلاء التنمية الرياضية بالمجتمع، وتكثيف البرامج والمشروعات الشبابية، مضيفا أن مبادرة "دراجتك.. صحتك"، تأتي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات سيادته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، وتشجيع الشباب والمواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية في التنقل ومساهمتها في تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها.
وتتضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك"، 7200 دراجة بتنفيذ من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبنك القاهرة.
رابط مبادرة دراجتك صحتك المرحلة الثالثة عبر وزارة الشباب والرياضةوفرت وزارة الشباب والرياضة، أكواد الدراجات المدعمة واسعارها، وللمواطنين الذين يرغبون فى حجز الدراجات، ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني التى اعلنت عنه الوزارة وهو https:www.emys.gov.egbike.
أكواد واسعار الدراجات المدعمه
- جبلى القاهرة والجيزة، ورقم الكود ٤٢٠٢٠، اجمالى سعر الدراجة ١٩٠٩ جنيها، بدون سعر الشحن.
- جبلى محافظات رقم الكود ٤٢٠٢١، اجمالى سعر الدراجة ١٩٩٨ جنيها، متضمن سعر الشحن.
- هجين القاهرة والجيزة، رقم الكود ٤٢٠٢٢، اجمالى سعر الدراجة ٢٣٣١ جنيها، بدون سعر الشحن.
- هجين محافظات رقم الكود ٤٢٠٢٣، اجمالى سعر الدراجة ٢٤٢٠ جنيها، متضمن سعر الشحن.
- أكدت الوزارة، على أن تسليم الدرجات فى المحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة.
تفاصيل مبادرة "درجتك صحتك"
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على الدمج والربط بين قطاعى الشباب والرياضة، وإعلاء التنمية الرياضية بالمجتمع، وتكثيف البرامج والمشروعات الشبابية، مضيفا أن مبادرة "دراجتك.. صحتك"، تأتي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات سيادته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، وتشجيع الشباب والمواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية في التنقل ومساهمتها في تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها.
وتتضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك"، 7200 دراجة بتنفيذ من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبنك القاهرة.
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