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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
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رسميا.. «مونديال اليد» دون جماهير
الأحد 10/يناير/2021 - 07:49 م
مونديال اليد
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قررت الجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، إقامتها بدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.
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