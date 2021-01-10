معارضون أتراك: 2020 الأصعب للصحفيين في أنقرة

كشف عدد من النواب الأتراك والصحفيين عن مستوى القمع والانتهاكات التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان تجاه الإعلام، بمناسبة يوم الصحفيين الذي تحتفل به تركيا في العاشر من يناير منذ عام 1961.وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل: «تزداد الضغوط على الصحفيين، ويتم استغلالهم في العاشر من يناير».وأضاف أوزل في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تزداد الضغوط على الصحفيين، ويتم استغلالهم. يستحق الصحفيون بيئة عمل يمكن فيها إرساء حرية الصحافة، ولا يمكن لظلال السلطة الحاكمة أن تتدخل في سياسات البث، والتحرير والعناوين والأخبار».وكان نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، والي آغبابا، اعتبر عام 2020 كان صعبًا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة في تركيا، مشددًا على أن الصحافة جرى تخديرها خلال ذلك العام.واستعرض آغبابا، أمس السبت، تقريرًا عن حرية الصحافة لعام 2020، وجاء فيه أن 97 صحفيًا قدموا استقالتهم خلال هذا العام بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها، وفقا لموقع تركيا الآن.وقال آغبابا، في تقريره: «رأت السلطة الحاكمة في فيروس كورونا فرصة لزيادة الضغط والسيطرة على المجتمع، وعانى الصحفيون مرة أخرى من القمع والرقابة والظروف الصعبة. في العام الماضي، تم إسكات العاملين في الصحافة بالتهديدات والعقوبات. وفي عام 2020، استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم الشاشة. تم استهداف أولئك الذين (ليسوا قريبين) من السلطة والذين لا يدخلون (حوض) السلطة. تم إغفال حق الجمهور في الحصول على المعلومات مرة أخرى».