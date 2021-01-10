الاتحاد المصري للووشو كونغ فو يصدر بيانا حول قضايا الفساد

تسلم الاتحاد المصري «للووشو كونغ فو» اليوم، ٧٠ ألف جنيه من المبالغ المختلسة، حيث تابعت النيابة العامة فحص التقارير والمستندات والاعتراف الواضح من أحد المتهمين بالواقعة بعد القبض عليه حيث سداد المبلغ في النيابة وتمت إضافته لحساب الاتحاد في البنك استكمالا للدفعة الأولى (50 ألف جنيه) وبعدها تواصلت أعمال الفحص التي قام بها خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة وكشفت عن اختلاسات هائلة خلال ذات الفترة تعدت المليون جنيه وتتسع فيها دائرة الاتهام أمام جهات التحقيق التي استغرقت قرابة العامين، وتابعت أعمالها وتطوراتها حتى انتهت للإجراء السابق.بينما تتواصل أعمال الفحص التفتيش في ملفات باقي السنوات الـ5 وتقدر قيمة المختلس فيها بعدة ملايين من أموال الاتحاد، وقريبا نضع أمام الرأي العام صور التقارير والمستندات التي تعددت محاولات سرقتها أو التلاعب فيها أو إغواء بعض من ذوي النفوس الضعيفة للعبث بها أو تبديدها أو تبديلها في حلقات متواصلة من المؤامرات وتقديم الشكاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة لعرقلة ومنع الاتحاد ومجلس إدارته من مواصلة الحرب على حقبة الفساد حتى وصلنا إلى مرحلة استعداء الجهات الرسمية المحترمة ضد مجلس الإدارة وأنشطته لمنع عقد الجمعية العمومية العادية أملا في حل المجلس وإنهاء ملف الأموال المختلسة.