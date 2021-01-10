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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل

الأحد 10/يناير/2021 - 08:41 م
مزاد السيارات
مزاد السيارات
راندا التوني
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تعقد في الثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 56 لوطا لسيارات واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة الميناء الجاف 6 أكتوبر ومقبرة 15 مايو.

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل:(مرسيدس - دودج - لاند كروز- كرايسلر - جيب شيروكي - فولفو - هونداى - همر - ألف روميو - شيفروليه - فورد - نيسان - فولكس - لاند روفر - تويوتا - BMW - أتوبيس نيسان 28 راكبا - وغيرها).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة والميناء الجاف 6 أكتوبر، اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر 2020 من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدى وبدون عموله.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد، ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

وفى حالة عدم الاستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائي مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل

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