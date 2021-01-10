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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع قائد دراجة بخارية فى حادث ببنى سويف

الأحد 10/يناير/2021 - 08:38 م
مصرع قائد دراجة بخارية
مصرع قائد دراجة بخارية فى حادث
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي قائد دراجة بخارية مصرعه في انقلاب دراجته على طريق ننا قمبش الفرعي بمركز ببا بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير الأمن، إخطارًا من العميد أسامة جمعة، مدير البحث الجنائى، بانقلاب دراجة بخارية بطريق ننا قمبش الفرعى بمركز ببا نتيجة السرعة.

نتج عن الحادث مصرع "أحمد.ح.ا" 23 سنة، وتم نقل جثته لمستشفى ببا المركزى، وتحرير محضر بالواقعة.


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