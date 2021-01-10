مصرع قائد دراجة بخارية فى حادث ببنى سويف

لقي قائد دراجة بخارية مصرعه في انقلاب دراجته على طريق ننا قمبش الفرعي بمركز ببا بمحافظة بنى سويف.تلقى اللواء محمد مراد، مدير الأمن، إخطارًا من العميد أسامة جمعة، مدير البحث الجنائى، بانقلاب دراجة بخارية بطريق ننا قمبش الفرعى بمركز ببا نتيجة السرعة.نتج عن الحادث مصرع "أحمد.ح.ا" 23 سنة، وتم نقل جثته لمستشفى ببا المركزى، وتحرير محضر بالواقعة.