خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

يتحرك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مختلف الاتجاهات خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق وسط الطموحات الكبيرة وضرورة الحفاظ على المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق خلال الموسم الماضي.





وجاءت بداية الأهلي قوية في الموسم الجاري سواء على صعيد بطولة الدوري أو مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات وتجاوز عقبة فريق سونيديب بطل النيجر.





ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري على ملعب السلام.



