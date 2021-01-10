كيف تحتفل سميرة سعيد بعيد ميلادها؟

تحتفل، اليوم، الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ62، فهي من مواليد 10 يناير عام 1958.وعلمت "الدستور" من مصدر مقرب من الديفا، أنها سوف تحتفل في منزلها بالقاهرة رفقه أفراد أسرتها في أجواء عائلية ولن تفعل شيئا مختلفا أو مميزا".وقدّمت الديفا طوال مشوارها الفني 46 ألبوما منها الأسطوانات والكاترجات والكاسيت والسيدي و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز، بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards، كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م.