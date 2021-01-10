الزمالك يجمد صفقة باسم مرسي نهائيًا

حسم مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي موقفهم تجاه باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، الذي كان مرشحا في وقت سابق للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء، سواء مع بداية الموسم الجاري أو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ويبحث الزمالك عن مهاجم جديد في الوقت الحالي تحسبًا لرحيل مصطفى محمد، الذي يعتبر قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف فريق سانت إيتيان الفرنسي خلال يناير الجاري، بعدما باءت كل محاولات إدارة الزمالك بالفشل في إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق.





وعرض مسئولو الزمالك على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة اسم باسم مرسي وبحث إمكانية التعاقد معه، لكن فجأة وبدون مقدمات أغلقت الإدارة الباب أمام عودة اللاعب.