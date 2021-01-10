السودان يعلن تفاصيل رفضه استكمال مفاوضات سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة بشأن التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.وأشارت الحكومة السودانية عبر بيانها مساء اليوم إلى أن وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا جي بندور، أعربت عن أسفها للطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات، وأضافت أنها سترفع الأمر للرئيس سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لاتخاذ ما يلزم، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وقال ياسر عباس وزير الري السوداني، إن الخرطوم طلبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء.وشدد عباس على أن السودان لا يمكنه أن يستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص، والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، ذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومى للبيانات.وكشف وزير الري عن أن السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقى، راعى المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي والسودان ومصر في الثامن من يناير الجاري، والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.