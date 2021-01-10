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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بسبب سرادق عزاء.. إحالة رئيس مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق

الأحد 10/يناير/2021 - 07:22 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم (94) لسنة 2021، بإحالة رئيس مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق، وإيقاف رئيس الوحدة المحلية بالجُديدة عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات أيهما أقرب – مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سرادق عزاء مُقام بالمخالفة بقرية المعالي، بحضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة مخالفين بذلك تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بإقامة سرادقات للعزاء أو الأفراح، للحد من التجمعات وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما أمر المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب الفراشة ومقيمي العزاء، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل شكوى من أهالي قرية المعالي التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة تفيد بقيام أحد المواطنين بإقامة سرادق عزاء، مخالفًا بذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية، وتقاعس رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ليصدر المحافظ قرارا بإحالة رئيس المركز للتحقيق وإيقاف رئيس الوحدة المحلية عن العمل.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لهم بضرورة التواجد الميداني بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبًا الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحد من التجمعات لضمان الحفاظ على انحسار الفيروس والقضاء عليه.

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