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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول كوري جنوبي في طهران بعد أيام من احتجاز الناقلة

الأحد 10/يناير/2021 - 07:29 م
احتجاز الناقلة
احتجاز الناقلة
وكالات
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بدأ نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي جونغ-كون، اليوم الأحد زيارة لطهران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، يتوقع أن يبحث خلالها مسائل عدة أبرزها احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لبلاده.

وأفادت "إرنا" أن تشوي التقى بعيد وصوله الأحد، نظيره الإيراني عباس عراقجي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي الزيارة المقررة سابقا والمتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني في الرابع من يناير، توقيف ناقلة النفط "هانكوك تشيمي" لمخالفتها "القوانين البيئية البحرية".

وطالبت سيول بالإفراج سريعا عن الناقلة وأفراد طاقمها العشرين.

ووصل وفد دبلوماسي كوري جنوبي الى طهران الخميس، في خطوة قالت سيول إنها تهدف للمساهمة "في حل مشكلة احتجاز ناقلة النفط". لكن الخارجية الإيرانية أوضحت حينها أن هذه الزيارة هدفها التحضير لزيارة تشوي.

وفي وقت سابق الأحد، أشارت وكالة "يونهاب" الكورية الى أن تشوي سيقوم بـ"التفاوض للإفراج المبكر عن ناقلة النفط وطاقمها الذين احتجزتهم السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي".

ونقلت عنه قوله قبيل مغادرته سيول "أنا مرتاح البال لمعرفتنا أن الطاقم بخير، لكن الوضع جدي جدا"، مضيفا "نأمل في أن نجري نقاشات معمقة أكان بشأن قضايا قنصلية أو قضايا أخرى أساسية" بين البلدين.

وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز سبعة مليارات دولار من ودائعها "رهينة" وعدم السماح لها باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن على طهران.

ونقلت "يونهاب" عن تشوي قوله الأحد، إن زيارته "ستكون فرصة جيدة لنسمع مجددا بوضوح ما تريده الحكومة الإيرانية والتمييز بين ما يمكننا ولا يمكننا القيام به حيال هذا الأمر، إضافة الى ما يجب أن يتم التشاور بشأنه مع الولايات المتحدة".

وكانت إيران من أبرز موردي النفط الى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا.

لكن سيول توقفت عن شراء هذا النفط بعد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران عام 2018 بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني.

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