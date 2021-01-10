ضحايا السوق السوداء لإسطوانات الأكسجين يتحدثون لـ«الدستور»

لكل أزمة سماسرة يستغلون الأحداث الضخمة التي تمر بها المجتمعات بشكل يحقق لهم مكسبا ماديا فقط، دون النظر للألم المعنوي والضرر الذي من الممكن أن يقع على الآخرين من خلال ذلك الاستغلال الواضح.ذلك ما حدث في أزمة فيروس كورونا، التي دخلت موجتها الثانية منذ فترة طويلة بتزايد أعداد الإصابات والوفيات، وظهرت من جديد نفس أزمات الموجة الأولى، على يد سماسرة يستغلون الظرف الراهن من أجل تحقيق أهدافهم فقط.من بين تلك الأزمات نقص أنابيب وأسطوانات الأكسجين، والتي يتم بيعها في السوق السوداء، واستغلال حاجة الناس لها ورفع سعرها لثلاثة أضعاف، ما أدى إلى نقصها في الأسواق وحاجة مرضى العزل المنزلي لها.واتساقًا مع ذلك، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن قضية توفير الأكسجين تتطلب توفير منظومة متكاملة، سواء في الإنتاج أو التوزيع أو التسعير، لافتة إلى أنه لا يمكن قبول أن تكون هناك سوق سوداء في هذا الظرف، أو وجود أبواب خلفية للتعاقد.بالفعل هناك سوق سوداء يباع فيها أنابيب الأكسجين بأسعار غير الرسمية، خلفت ضحايا من مرضى كورونا داخل العزل المنزلي، الذين عانوا من أجل الحصول على إسطوانة وفي نفس الوقت من حصل عليها دفع أضعاف سعرها الرسمي مضطرًا بدافع الحاجة.5 آلاف جنيه، كان الثمن الذي دفعه شعبان محمد، أربعيني، من أجل إنقاذ ابنته منة العشرينية، بعدما أصيبت بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية من الوباء العالمي، وبعد يومين من ظهور الأعراض جاءتها نوبات ضيق تنفس.وقال لـ"الدستور": "كنت متخيل أن فيه إسطوانات أكسجين في المستشفيات لكن لما بنتي احتاجات لفيت على كتير من الصيدليات والمستشفيات مكنش فيه، لحد ما اضطريت ألجأ لمواقع التواصل".أضاف: "فوجئت بالسعر المطلوب من أحد الصفحات وهو 5 آلاف جنيه في إسطوانة سعة 4 لتر، لكنني كنت مضطرًا حتى لا تتوفى ابنتي بسبب عدم قدرتها على التنفس، ووجدت صفحات عديدة تبيع تلك الأسطوانات بأسعار مختلفة، لكنها مرتفعة".بحسب وزارة الصحة فإن السعر الرسمي لإسطوانات الأكسجين كالآتي: "4 لتر بسعر 800 جنيه، 6 لتر بسعر 1000 جنيه، 8 لتر بسعر 1300 جنيه، 10 لتر بسعر 1600 جنيه، 40 لتر بسعر 2500 جنيه"، وتتيح صيدلية الإسعاف إمكانية تأجير الإسطوانة بسعر 1350 جنيهًا لمدة 10 أيام، إضافة لـ10 جنيهات رسوم الملأ.لم يختلف الأمر لدى كريمان عادل، ثلاثينية، والتي أصيب زوجها بفيروس كورونا، وكانت تظن أنه لن يحتاج إلى إسطوانة أكسجين بسبب صغر سنه وعدم تعرض صغار السن إلى ضيق في التنفس مثل كبار السن.قالت لـ"الدستور": "كان زوجي يشعر بغلق حاد في أنفه وضيق في التنفس، وحينما سألت عن إسطوانة أكسجين لم أجد في أي مكان، ولكن دلني جاري على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تبيعها بمبلغ 3 آلاف جنيه وبالرغم من غلائها إلا إنني اشتريتها لأنني مضطرة لذلك".أوضحت أن هناك سوقا سوداء ضخمة لإسطوانات الأكسجين حيث يستغل بعض السمسارة الأزمة في رفع السعر بشكل مبالغ فيه، وفي نفس الوقت يكون المريض وذووه مضطرين للرضوخ والشراء لإنقاذ المريض.الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، يؤكد أن السوق السودة تظهر عادة في مثل تلك الأزمات، مشيرًا إلى أن السماسرة يتسغلون حاجة المرضى ويبيعون الإسطوانات بأسعار أعلى.ويوضح لـ"الدستور" أن سبب الأزمة يعود إلى الطلب الزائد الآن على إسطوانات الأكسجين من قبل مستشفيات العزل، وحالات العزل المنزلي أيضًا، وما قبل كورونا لم يكن الطلب خارج المستشفيات زائدًا كما يحدث الآن.