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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: مستويات الأسعار تراجعت للمرة الثالثة خلال عام

الأحد 10/يناير/2021 - 07:18 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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قال مينا نصحى الباحث الإحصائى بالإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم العام تراجع لأقل مستوياته منذ 14 عامًا حيث سجل المعدل العام لإجمالى الجمهورية 5.1 % لعام 2020 مقابل 8.5% لعام 2019.

وأوضح مسئول الإحصاء فى تصريح لـ"الدستور"، أن أقل معدل للتضخم العام خلال الفترة بين عامى 2007 و2019 كان 7.4% عام 2012 ثم 8.5% عام 2019 وصولًا إلى 5.1% عام 2020، كما سجل التضخم الشهرى تراجعًا بقيمة سالبة للمرة الثالثة خلال عام 2020 بنسبة -0.5% خلال ديسمبر الماضى، -0.3% خلال أغسطس الماضى، -0.1% خلال يونيو من نفس العام.

وأضاف أن تراجع معدل التضخم العام بهذه النسبة لا يعنى حدوث حالة من الركود وإنما تباطؤ معدلات الزيادة فى الأسعار عما كانت عليه السنوات السابقة وذلك لعدة أسباب قد يكون من بينها ما فرضته جائحة كورونا على الأسر المصرية من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح قسم الرعاية الصحية على حساب قسم الطعام والمشروبات الذى يمثل الوزن النسبى الأكبر بين سلة السلع والخدمات بنحو 35.9%، بالإضافة إلى إتاحة الحكومة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابته والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، أنعكس على تراجع أسعار مجموعة الطعام والشراب باعتبارها العنصر الأكثر تأثيرًا فى معدلات التضخم.

وأشار إلى أن معدل التضخم العام فى الريف ارتفع قليلًا عن الحضر بسبب الوزن النسبى الأكبر للمجموعة الطعام والشراب، حيث بلغ المعدل العام فى الريف 5.3% مقابل 5% فى الحضر لعام 2020، موضحًا أن وزن مجموعة الطعام والشراب فى الريف 19.4% مقابل 16.5% فى الحضر، بزيادة ثلاث نقاط مئوية بما يؤثر بالارتفاع أو الانخفاض فى التضخم بين الحضر والريف.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ل 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلًا انخفاضًا قدره -0.5% عن شهر نوفمبر 2020، فيما بلغ التضخم السنوي 6.0% لشهر ديسمبر 2020 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق، بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6% لشهر ديسمبر 2020 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق، وسجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 5.1% لعام 2020 مقابل 8.5% لعام 2019.

وأرجع جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا الانخفاض في التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -10.1%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.2%، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة -0.1% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.6%.

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