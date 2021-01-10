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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستقبل وطن يوزع معقمات وواقيات لمستشفى الداخلة العام

الأحد 10/يناير/2021 - 07:12 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمد مهدي
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كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقًا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة في تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

وبدأ حزب مستقبل وطن، في إطلاق فرق التعقيم والتطهير، بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية النائب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، في عدد من المواقع تشمل مساجد وأماكن تجمعات للمواطنين.

وأكد النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، توفير كميات من المطهرات والمواد المعقمة وتسليمها لمستشفى الداخلة العام، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم، مشيرا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى الوقوف إلى جوار المواطن والدولة في خطتها للتغلب على هذا المرض.

وأضاف محمد، أنه جرى تسليم مستشفى الداخلة العام، 1750 كمامة، 20 لتر كحول، 25 بدلة واقية معقمة (جاون)، 100 علبة دواء "متنوع"، فضلا عن التبرع بـ8 آلاف جنيه للمستشفى لتركيب مواسير اكسجين.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

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