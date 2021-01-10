«تنسيقية الأحزاب» تواصل تدريب أعضاء النواب الجدد

تواصل لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تدريب النواب الجدد بمجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية تحت شعار «نواب بتفيد نواب».ويقدم التدريب عددا من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعي المنقضي، لنقل الخبرات وبناء قدرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجدد، لتحقيق شعار «برلمان بمفهوم جديد» الذي يتطلع الأعضاء إلى إرسائه بعد نجاح تحقيق نظرية «سياسة بمفهوم جديد» التي انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.