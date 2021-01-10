رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نزرع ما نأكل.. كيف تنهض مصر بالمشروعات الزراعية في عهد السيسي؟

الأحد 10/يناير/2021 - 07:06 م
المشروعات الزراعية
المشروعات الزراعية
سمر محمدين
طباعة
تسعى مصر إلى استعادة مكانتها العريقة كدولة زراعية كبرى، لاسيما من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة في مجال الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الإنتاج الزراعي وتوفير نفقات الاستيراد.

ومؤخرًا تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز المشروعات لتنموية الزراعية التي تجري الدولة تنفيذها في إطار تحقيق الاكتفاء لذاتي من الإنتاج الزراعي.

• 500 ألف فدان بالساحل الشمالي الغربي

ومؤخرًا تم إطلاق مبادرة استصلاح أراضي الساحل الشمالي الغربي ضمن برنامج "خطوة نحو المستقبل"، وتستهدف مبادرة استصلاح وزراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة بمجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة.

الهدف من المشروع هو توفير المنتجات الزراعية للسوق المحلي بجودة عالية وأسعار مناسبة، لتوفير نفقات الاستيراد للاستفادة منها في الاقتصاد القومي لدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل لكل فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص التي يوفرها المشروع.

يعد مشروع "المليون ونصف المليون فدان" الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2015 أحد المشروعات القومية العملاقة وواحدًا ضمن ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" التي تجري الدولة على تنفيذه.

يستهدف مشروع المليون ونصف فدان إقامة سلسلة من القرى النموذجية، لمعالجة مشكلات الماضي وإقامة ريف مصري حديث، وفق خطط ودراسات علمية، ليصبح المشروع متكاملا من تنفيذ مجتمعات عمرانية بهدف توفير الوحدات السكنية وجميع المرافق اللازمة؛ من الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن توافر النشاط الزراعي أو الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلي

ينقسم المشروع على ثلاث مراحلة رئيسية؛ تضم الأولى 9 مناطق بإجمالي مساحات 500 ألف فدان، على أن يكون مصدر الري هو المياه الجوفية في أماكن مثل الفرافرة والري السطحي في مناطق أخرى ومنها توشكي.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع حوالي 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان تروى غالبيتها بالمياه الجوفية، على أن تأتي المرحلة الثالثة بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان موزعة بين الفرافرة ومنطقة الطور بجنوب سيناء وغرب المنيا.

• 300 ألف فرصة عمل مختلفة بالصوب الزراعية

وفي إطار تطبيق الأساليب والطرق العلمية الحديثة في الزراعة واستصلاح الأراضي، نفذت مصر مشروع الصوب الزراعية، وهو أحد المشروعات التنموية العملاقة التي تتميز بقلة استهلاكها لمياه الري بنسبة 40%.

تسهم الصوب الزراعية في تلبية احتياجات التصدير من خلال إنتاج الصوب من الخضر والفاكهة التي تتميز، فضلا عن أن مشروع الصوب الزراعية يسهم في إنتاج التقاوي الزراعية، والحد من الاستيراد.

قُدرت مساحة المشروع على مساحة 100 ألف فدان في 7 مناطق مختلفة، فيما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من التخصصات المختلفة بناء على توزيع المشروع القومي لاستصلاح الأراضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصلح خير.. انتهاء أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

الانتحار المؤقت

سجين الجنة

المَلِكَة