حلمي عبدالباقي يسجل أغنية الجديدة «بعتذرلك»

سجل المطرب حلمي عبدالباقي صوت أغنيته الجديدة "بعتذرلك" في ستوديو بالمهندسين مع الملحن والموزع وصناع الأغاني.وقال حلمي عبدالباقي لـ"الدستور" اليوم الأحد، أن الأغنية تعد بمثابة عودة قوية له بعد غياب، مشيرا إلى أنه تعاون فيها مع الملحن إسلام عاطف والمؤلف إبراهيم محمد.. مشيرا إلى أنه بصدد إصدارها مع بداية فبراير المقبل.يذكر أن حلمي عبدالباقي يستعد أيضا خلال الفترة المقبلة لطرح دويتو غنائي جديد مع وجه شاب.. بينما يتابع كعضو مجلس نقابة المهن الموسيقية مستجدات الأحداث الخاصة بأزمات مطربي المهرجان الشعبية منهم حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش وآخرون.