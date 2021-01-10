كيف استقبل أولياء الأمور قرار عدم تأجيل امتحانات الثانوية العامة؟

بالرغم من أن الحديث عن امتحانات الثانوية العامة في الوقت الحالي يعد مبكرًا، إلا أن التفشي الضخم لفيروس كورونا في دول العالم، طرح الأمر مجددًا مع بداية عام 2021 على طاولة البحث في وزارة التربية والتعليم لحسم ذلك الأمر من الآن.وكان يترقب الكثير من أولياء الأمور وضع تصور لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، لاسيما أن الموجة الثانية أعنف من الأولى للفيروس، من بينها تأجيل الامتحانات أو الاعتماد على الأبحاث أو تأديتها إلكترونيًا إلا أن ذلك الأمر حسمته التعليم.واتساقًا مع ذلك، أعلنت وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اليوم أن امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها المحددة في 19 يونيو المقبل، ولا نية لإلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا في الموجة الثانية من الوباء.وأشار إلى أن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة للتعايش مع الفيروس واستكمال العام الدراسي وعقد الامتحانات، حفاظًا على مستقبل أبنائنا الطلاب، كما أن الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي رغم تحديات وصعوبات كورونا.واستطلعت "الدستور" آراء عدد من أولياء الأمور والأطباء تجاه ذلك القرار الذي حسمته وزارة التربية والتعليم، وما الذي يجب فعله خلال تلك الشهور قبل دخول الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.غادة محمود، أربعينية، من منطقة الملك الصالح، ولديها ولدين في الثانوية العامة، قالت: "لا بد أن يكون هناك مرونة في قرارات التعليم تتعاطى فيها مع تطورات الوباء، فمن الممكن أن يتفشى المرض عن ذلك ولا نستطيع إقامة الامتحانات".وأضافت: "التأجيل سيكون في صالح الطلاب في كل الأحوال، ولن يعفيهم من الامتحانات هي فقط ستتأجل حتى يستقر الوضع الصحي في مصر، ومن الممكن أن يكون هناك بدائل آخرى من إجراء الامتحانات بالشكل المعتاد لها".وأوضحت: "العام الماضي خاطرنا بنزول أبنائنا في الامتحانات، بسبب إصرار التعليم على إجرائها بالشكل المعتاد، بسبب أن الفيروس كان جديدًا على الجميع، أما الآن فهناك وقت كافي لوضع تصور لإجراء الامتحانات وحماية الطلاب".بينما أكد الدكتور طه عبدالحميد، استشاري الأمراض الصدرية، أن على أولياء الأمور خلال تلك الفترة تقوية مناعة أبنائهم، من خلال التغذية الصحية، وإعطاء أدوية تقوية المناعة للطلاب ولكن بإِشراف طبي.وأوضح أن وجبة الفطار هامة للغاية، ولا بد أن تحتوي على فيتامينات تقوي مناعته خلال تلك الشهور، إلى جانب الفواكه ومنتجات الألبان، مشيرًا إلى أهمية التباعد الاجتماعي لأن المصاب إذا تماثل حتى للشفاء لا يعود شخص سليم كما كان.وشدد على ضرورة النظافة الشخصية الدائمة، فهي من مقويات المناعة، حتى لا يتعرض الطالب للإصابة خلال تلك الشهور، ويكون مستعدًا بجهاز مناعي قوي لمواجهة أي فيروسات أو عدى خلال الامتحانات.أما سها محمود، ثلاثينية ولديها فتاة في مرحلة الثانوية العامة، رأت أن التعليم استطاعت إجراء الامتحانات في موعدها العام الماضي وبشكل سليم، مشيرة إلى أن المرة السابقة لم يخلف الأمر أي ضحايا من الطلاب.وأضافت: "من الممكن إجراء الامتحانات إذا تم تأهيل المدارس والطلاب لذلك بشكل سليم من الآن وحتى الموعد المقرر، بدل من التأجيل وضياع سنة أو شهور من عمر أبنائنا، الذين يتمنون دخول الجامعات".ورأت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن هناك وقت كافي أعطته التعليم لأولياء الأمور لإعداد أبنائهم بشكل سليم صحيًا ونفسيًا وجسديًا من الآن حتى موعد الامتحانات.ونصحت في حديثها لـ"الدستور" بالاهتمام بنظافة الطلاب الشخصية، وممارسة الرياضة اليومية، وتجنب الأكل الجاهز والاعتماد على الطعام الصحي فقط، لزيادة مناعة الأطفال في مواجهة فيروس كورونا على مدار تلك الفترة.