السودان: لن نستمر في مفاوضات مفرغة لسد النهضة

أعلن وزير خارجية السودان عمر قمر الدين، الأحد، أن الخرطوم لا يمكنها الاستمرار في دورة مفرغة من التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.وأعرب وزير خارجية السودان عن احتجاجهم على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء سد النهضة دون اتفاق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقدم في جلسة المفاوضات الجارية حول سد النهضة.وكانت دولة جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي أعلنت فشل جولة مفاوضات سد النهضة في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض، معربة عن أسفها للوصول إلى طريق مسدود في مفاوضات سد النهضة.