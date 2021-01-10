انتحار طفل شنقًا في مطروح

أقدم طفل على الانتحار شنقًا بمدينة الضبعة شرق محافظة مطروح، اليوم الأحد، فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الضبعة المركزي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.وتلقت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة مطروح، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الضبعة المركزي جثمان طفل يدعى "يوسف ف ا" يبلغ من العمر 13 سنة من مدينة الضبعة ادعاء انتحار شنقًا بحبل داخل منزله الكائن بمدينة الضبعة.