«اتحاد المستثمرين»: التجارة الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية هائلة في القطاع

أكد المهندس أسامة حفيلة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن التجارة الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عمومًا، كما تمكنت من تغيير ثقافة الشراء حول العالم.وأضاف «حفيلة» خلال كلمته في مؤتمر عقده الاتحاد اليوم، أن التسويق الإلكتروني هو الذي اختلق فكرة إنشاء موقع إلكتروني رسمي لاتحاد المستثمرين، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتجات المصرية.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن المنصة الإلكترونية هي فكرة رائدة يجب أن تكون الأولي بالرعاية من الجميع، كما انها فكرة تتماشي مع الرغبة الصادقة في فتح أسواق حقيقية للمنتج المصري داخل مصر وخارجها.