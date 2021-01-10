حماية الطفل ببورسعيد: التحقيق مع متهمين في الاعتداء على طفلة 3 سنوات

كشفت ناهد عبد الرازق ممثل الدفاع الاجتماعي بلجان الحماية، أن لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة تتابع واقعة الطفلة التي تم الاعتداء عليها وإيذائها بمحافظة بورسعيد.وأكدت "ناهد عبد الرازق" أن الأم وشخص معها قد خضعا للتحقيق اليوم بنيابة الشرق وذلك في القضية التي تحمل رقم 85 لسنة 2021، والموجه فيها لهما تهمة تعريض الطفلة للخطر، مؤكدة أن التحقيقات قد كشفت تضارب أقوال الأم التي ادعت أن سيارة صدمت ابنتها وادعت أيضًا أنها سقطت من مرتفع.وأشارت "ممثل الدفاع الاجتماعي" أن القضية قد يظهر فيها مفاجآت كبيرة، مؤكدة أن الطفلة تخضع للعلاج بالعناية المركزة بمستشفى السلام ببورسعيد وحالتها الصحية مستقرة.وأكدت "ناهد عبد الرازق" أن أم الطفلة تدعى "أ ش" لديها 4 أطفال تقوم باستخدامهم في التسول وواقعة الطفلة ليست الأولى، وتبلغ الطفلة "أ م" 3 سنوات وتعاني من كسر في الحوض والساق الأيمن وجروح متفرقة في الجسد.