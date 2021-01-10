صلاح عبدالله يستعد لتصوير «شقة 6»

تعاقد الفنان صلاح عبدالله رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي تخوض بطولته الفنانة روبي، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل.وقال "عبدالله" لـ"الدستور" إنه سعيد بالمشاركة في العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه بعد موسم رمضان المقبل، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل للعمل رغبة منه أن يكون مفاجأة للجمهور، لافتًا إلى أنه ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره.العمل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ15 حلقة، وتُعقد حاليًا العديد من الجلسات مع صناعه لتحويله إلى 30 حلقة، ولم يتم الاستقرار حتى الآن لحسم الأمر بشكل نهائي.