أمينة لـ سميرة سعيد عبر «الدستور»: «كل سنة وأنتِ محترمة بفنك» (فيديو)
الأحد 10/يناير/2021 - 06:47 م
محمد مجديطباعة
طهنأت الفنانة أمينه، الديفا سميرة سعيد بعيد ميلادها، في رساله عبر موقع "الدستور"، معبره فيها عن حبها الكبير لها.
وقالت أمينه في تسجيل صوتي: "أحب أقول للديفا كل سنة وأنتِ طيبة وكل سنة وأنتِ محترمة بفنك ومقدرة جمهورك ومحبينك، بأعمالك المميزة".
وتابعت: "كل سنة وإحنا مش محرومين من صوتك الذي أعتبره أحلى صوت خلقه ربنا، فصوتك لا يستطيع أحد أن يقلده وعقبال مليون سنة".
وقالت أمينه في تسجيل صوتي: "أحب أقول للديفا كل سنة وأنتِ طيبة وكل سنة وأنتِ محترمة بفنك ومقدرة جمهورك ومحبينك، بأعمالك المميزة".
وتابعت: "كل سنة وإحنا مش محرومين من صوتك الذي أعتبره أحلى صوت خلقه ربنا، فصوتك لا يستطيع أحد أن يقلده وعقبال مليون سنة".