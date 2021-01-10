أمينة لـ سميرة سعيد عبر «الدستور»: «كل سنة وأنتِ محترمة بفنك» (فيديو)

طهنأت الفنانة أمينه، الديفا سميرة سعيد بعيد ميلادها، في رساله عبر موقع "الدستور"، معبره فيها عن حبها الكبير لها.وقالت أمينه في تسجيل صوتي: "أحب أقول للديفا كل سنة وأنتِ طيبة وكل سنة وأنتِ محترمة بفنك ومقدرة جمهورك ومحبينك، بأعمالك المميزة".وتابعت: "كل سنة وإحنا مش محرومين من صوتك الذي أعتبره أحلى صوت خلقه ربنا، فصوتك لا يستطيع أحد أن يقلده وعقبال مليون سنة".