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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

هاري وميجان ينسحبان نهائيًا من شبكات التواصل الاجتماعي

الأحد 10/يناير/2021 - 07:26 م
هاري وميجان
هاري وميجان
وكالات
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هجر الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وزوجته ميجان، شبكات التواصل الاجتماعي إلى غير رجعة، على ما ذكرت صحيفة "ذي صنداي تايمز" الأحد.

وكان دوق ودوقة ساسكس، أوقفا استخدام حسابهما على "إنستجرام"، الذي يتابعهما عليه أكثر من عشرة ملايين مشترك، بعد وقف التزاماتهما رسميًا في العائلة الملكية مطلع أبريل 2020.

ونقل مصدر مقرب من الزوجين عزمهما عدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمؤسستهما الجديدة "آرتشويل"، و"من المستبعد" أن يعودا إلى المنصات الاجتماعية على نطاق شخصي، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الصادرة- الأحد- إلى أن "الزوجين ضاقا ذرعا بالكراهية، التي واجهاها عبر الشبكات الاجتماعية"، كما أن ميجان تحدثت عن "تجربة تكاد تكون لا تُحتمل" من المتنمرين عبر الإنترنت.

وقالت ميجان في المدونة الصوتية "تينايجر ثيرابي"، "قيل لي إني كنت أكثر شخص واجه حملات تنمّر عبر الإنترنت في 2019، لدى النساء والرجال"، متحدثة عن "عزلة" وتبعات "مؤذية" للانتهاكات الإلكترونية التي تعرضت لها عندما كانت حاملا بابنها آرتشي.

ويأتي قرار الثنائي في أوج الجدل بشأن انتشار خطابات الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما حجب "تويتر" السبت "بصورة دائمة" حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وتستخدم الملكة إليزابيث الثانية ونجلها الأمير تشارلز وحفيدها وليام وزوجته كايت، إضافة إلى أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية، بانتظام شبكات التواصل خصوصا "إنستجرام" و"تويتر" و"فيسبوك" للترويج لأنشطتهم الرسمية والخيرية.

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