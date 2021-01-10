ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة سكنية غرب الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة سكنية دون حدوث إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال قاطني الشقة.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمساكن المتراس بدائرة قسم الشرطة دون حدوث إصابات.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والدفع بسيارة إطفاء، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث حريق بشقة بالطابق السابع بسبب حدوث ماس كهربائي بشاشة ما أدى إلى حدوث حريق تم السيطرة عليه قبل امتداه الى باقي الشقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.