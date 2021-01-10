رزان مغربي تهنئ سميرة سعيد بعيد ميلادها عبر «الدستور»: نجمة العالم العربي (فيديو)
الأحد 10/يناير/2021 - 06:42 م
محمد مجديطباعة
هنأت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، النجمة المغربية سميرة سعيد، بمناسبة عيد ميلادها.
وفي تسجيل صوتي لـ"الدستور" قالت رزان: "كل سنة وأنتِ طيبة وعيد ميلاد سعيد، يا نجمة العالم العربي".
واستكملت وقالت: "كل سنة وأنتِ مثال لكل العالم العربي في الشياكة وفي المحافظة على صوتك وطلتك وأدائك، فأنتِ أيدل للعالم كله ولأتمني أحلامك كلها تتحقق في 2021".
وفي تسجيل صوتي لـ"الدستور" قالت رزان: "كل سنة وأنتِ طيبة وعيد ميلاد سعيد، يا نجمة العالم العربي".
واستكملت وقالت: "كل سنة وأنتِ مثال لكل العالم العربي في الشياكة وفي المحافظة على صوتك وطلتك وأدائك، فأنتِ أيدل للعالم كله ولأتمني أحلامك كلها تتحقق في 2021".