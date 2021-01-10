هل الدعاء للمتوفى بجملة «اللهم اجعل مثواه الجنة» حرام؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا يحرم الدعاء للمتوفى بجملة «اللهم اجعل مثواه الجنة».من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء للمتوفى بجملة: «اللهم اجعل مثواه الجنة» أمر جائز شرعًا، فالتعبير بكلمة «المثوى» مقترنة بالجنة في الدعاء لا حرج فيها لا من جانب الشرع ولا من جانب اللغة.وأفادت خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، بأنه لا عبرة بقول من يدعي أنَّ التعبير بـ«المأوى» أو «المستقر» هو الذي يصح استعماله مع الجنة دون «المثوى»؛ فهذا كلام غير صحيح ومخالف لاستعمال القرآن الكريم لتلك الكلمات؛ حيث وردت في عدة مواضع مقترنة بالجنة والنار.