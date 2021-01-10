شلل مرورى بطريق كفر شكر بسبب انقلاب سيارة طماطم

شهد طريق بنها المنصورة، شلل مرورى بسبب حادث انقلاب سيارة محملة بكميات طماطم، أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر، مما تسبب فى إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود شلل مرورى أمام قرية كفر عامر رضوان بكفر شكر ووجود مصابين، وتوقف لحركة السيارات لمسافة 5 كيلو مترات.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية وتبين انقلاب سيارة محملة بكميات طماطم رقم ر. ع. ل 2367 فى نهر الطريق، ودفعت أجهزة مجلس مدينة كفر شكر بمعداتها لإخلاء السيارة من نهر الطريق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطل مصالح المواطنين وأصحاب السيارات.. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.