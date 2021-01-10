كليتشدار أوغلو عن أردوغان: «لم أر رجلًا يكذب بهذا القدر في حياتي»

علق زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، على مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد الطلاب بجامعة بوغازيتشي المحتجين في إسطنبول، قائلًا: «لم أر رجلًا يكذب بهذا القدر في حياتي».وكان وصف أردوغان، المحتجين على قرار تعيين وصي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بـ«إرهابيّي داعش»، ويقف وراءهم حزب الشعب الجمهوري.وقال كليتشدار في تصريح صحفي، إن أردوغان «يعلن الجميع إرهابيين، هل هؤلاء الطلاب إرهابيون؟! ماذا فعل هؤلاء الطلاب؟! هل استخدموا العنف؟ لا. يحتجون بالموسيقى»، متابعًا: «في الواقع يجب أن نسأل ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ أنت (أردوغان) لا تطرح هذا السؤال، بل تعلن الجميع إرهابيين!»، وفقا لموقع تركيا الآن.وحول تعليقه على اتهام الرئيس أردوغان، ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لرئيسة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة إسطنبول، جانان كافتانجي، بأنها إرهابية، قال، «تركيا لديها جدول أعمال ثقيل للغاية من البطالة والحرفيين والتجار والملايين من العاطلين عن العمال من خريجي الجامعات، ولكنهم يصطنعون أجندة أعمال أخرى للاختباء من حقائق تركيا».