تامر حسني يواصل استعداداته لحفل افتتاح كأس العالم لليد (فيديو)

يواصل النجم تامر حسني استعداداته وتحضيراته لحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، والذي تستضيف فعالياته جمهورية مصر العربية، بعد اختياره ليكون الواجهة المصرية الفنية وتقديم الأغنية الرسمية للبطولة.ومن المقرر أن يقدم تامر حسني الأغنية بعنوان "ارفع إيدك" خلال حفل الافتتاح المقرر أن يقام باستاد القاهرة.وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام الماضية تحت قيادة المخرج أشرف حمدي، ويشاركه في الغناء كل من مطرب الراب مروان موسى ولأول مرة المطربة هدى الشربيني، والتي تقدم جزءًا من الأغنية باللغة الإنجليزية.