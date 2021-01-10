تامر حسني يواصل استعداداته لحفل افتتاح كأس العالم لليد (فيديو)

تامر حسني يواصل استعداداته لحفل افتتاح كأس العالم لليد (فيديو)
الأحد 10/يناير/2021 - 07:26 م
حسن أمينطباعة
يواصل النجم تامر حسني استعداداته وتحضيراته لحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، والذي تستضيف فعالياته جمهورية مصر العربية، بعد اختياره ليكون الواجهة المصرية الفنية وتقديم الأغنية الرسمية للبطولة.
ومن المقرر أن يقدم تامر حسني الأغنية بعنوان "ارفع إيدك" خلال حفل الافتتاح المقرر أن يقام باستاد القاهرة.
وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام الماضية تحت قيادة المخرج أشرف حمدي، ويشاركه في الغناء كل من مطرب الراب مروان موسى ولأول مرة المطربة هدى الشربيني، والتي تقدم جزءًا من الأغنية باللغة الإنجليزية.
ومن المقرر أن يقدم تامر حسني الأغنية بعنوان "ارفع إيدك" خلال حفل الافتتاح المقرر أن يقام باستاد القاهرة.
وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام الماضية تحت قيادة المخرج أشرف حمدي، ويشاركه في الغناء كل من مطرب الراب مروان موسى ولأول مرة المطربة هدى الشربيني، والتي تقدم جزءًا من الأغنية باللغة الإنجليزية.