«الصوفية»: لم يتم اختيار شيخ للطريقة البرهامية حتي الآن

كشفت المشيخة العامة للطرق الصوفية، عن أنه لم يتم اختيار شيخ للطريقة البرهامية حتي الآن، مشيرة إلى أن الأمر حالياَ أمام اللجنة العامة للشئون القانونية بالمشيخة لدراسته، وسيتم الإعلان عن الشيخ الجديد فور الإنتهاء من نظر الأوراق المقدمة من جميع الأطراف محل الخلاف.فيما أكد الشيخ أشرف عاشور البرهامي، وكيل الطريقة البرهامية، أنه القائم بأعمال شيخ الطريقة لحين انتهاء إجراءات المشيخة العامة للطرق الصوفية، وتنصيبه شيخًا للطريقة البرهامية خلفًا لشقيقه الراحل محمد علي عاشور، بموجب وصية مكتوبة من الشيخ السابق لشقيقه.يذكر أن شيخ الطريقة البرهامية محمد علي عاشور توفي منذ شهرين، ووفقاَ لقانون الطرق الصوفية، فإنه من المنتظر تنصيب نجله نور محمد علي عاشور شيخاَ للطريقة البرهامية على أن يعين له وصي حتى بلوغ سن الرشد، كونه لازال طفلًا.