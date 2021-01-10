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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب

الأحد 10/يناير/2021 - 06:51 م
محمود أمين
محمود أمين
آلاء حسن
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12 عاما مرت على رحيل المفكر الكبير محمود أمين العالم، الذي وافته المنية في 10 يناير لعام 2009، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

لعب محمود أمين العالم دورا كبيرا في الحركة الثقافية، إذ كان يتمتع بمجموعة من القيم الفكرية المتقدمة التي ساهمت في تشكيل نظرية علمية جديدة في فهم الأدب، كان لها تأثير قوي في جيل كامل من الكتاب الواقعيين ظهر في بداية الخمسينيات.

ظروف أسرية وسياسية عديدة ساهمت في جعل محمود أمين العالم يتجه لمطالعة الكتب منذ طفولته، مشيرا في حوار له بمجلة "المجلة" بتاريخها الصادر 1 سبتمبر 1970، إلى أنه كانت هناك ملابسات متعددة أخذت تفرض عليه التعامل المباشر مع الكتب، وكشف عنها بالتفصيل، مؤكدا أنها المصادر الأولى الأساسية لاصطدامه المبكر مع الكتاب وتعامله الحار معها.

وأوضح: أولا كان هناك شقيقي أحمد وكان ضريرا وقد توفي منذ سنوات، وكان يدرس في الأزهر، وما أكثر ما كان يستعين بي منذ بدأت أتعلم الحرف في أن أقرأ له كتبه الدراسية، ومراجعه العلمية، لينقلها إلى طريقة برايل، وقد اتصل تعاملي مع أعوص كتب التراث الديني القديم والحديث حتى مطلع شبابي، ولا تزال في نفسي كثير من بقايا هذه القراءات القديمة التي لم أكن أفهم معظمها، ولكن فهمي لها كان ينمو ويتطور.

وتابع: ثانيا كانت لي علاقة درامية مع كتاب صغير، وأنا في الثامنة من عمري، كان العام عام 1930، المظاهرات تملأ الشوارع بل تمتد إلى الحواري، بل داخل بيوتنا، وخاصة في الأحياء الشعبية ضد حكم صدقي باشا، وكنا نسكن في ذلك الوقي بحي الدرب الأحمر، وفي هذا العام اعتقل شقيق آخر لي هو محمد شوقي أمين، لقد قضى بضعة أيام في سجن قراميدان، ولكنه خرج من هذا بكتيب صغير أسماه "مشاهدات سجين"، ولكن الكتاب سرعان ما صودر، وكان هذا الكتاب بكل ما أحاطه من ملابسات قبل وبعد صدوره، وبكل ما احتواه من تجارب، نافذة أطللت منها على عوالم فريدة من المعرفة، وما يزال لكلمات هذا الكتاب- أسلوبا وتجربة- أنغام في نفسي حتى اليوم.

واستطرد: أما الأمر الثالث فهو امتلاء بيتنا بالكتب، كتب أبي، وكتب أشقائي، واتجاهي المبكر للكتبخانة "دار الكتب" التي كانت على مقربة من بيتنا في الدرب الأحمر، أما الأمر الرابع فهو لقائي مع الأستاذ كامل كيلاني في هذه المرحلة المبكرة من طفولتي كذلك عن طريق شقيقي الأكبر شوقي، إذ كنت أحضر مجالسه الأدبية مع شقيقي في شارع حسن الأكبر، والتقى بكبار كتابنا وأنصت إلى مناقشاتهم، وكنت ألتهم كل ما يصدره كامل كيلاني الذي كان يتخذ مني نموذجا أمام زائريه لحسن تفهم كتبه وحسن قراءتها.

وأضاف: أما الأمر الخامس فهو حصولي في منتصف الدراسة الابتدائية على جائزة لتفوقي، وكانت الجائزة كتاب رحلة محمد حسنين في الصحراء الغربية، وكتاب ليعقوب صروف عن غرائب العلم أو أعاجيبه فيما أذكر.

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