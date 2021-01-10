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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قضية تورط بنك خلق التركي في عمليات تهريب أمام القضاء الأمريكي

الأحد 10/يناير/2021 - 06:54 م
محكمة أمريكية
محكمة أمريكية
آية حسني
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قررت محكمة أمريكية في نيويورك، النظر في أكبر مخطط للتهرب من العقوبات على الإطلاق، مارس المقبل، حيث يقول المدعون إن بنك خلق المملوك لدولة تركيا نفذ مخطط بالتواطؤ مع كبار المسئولين الحكوميين الأتراك، لمساعدة إيران على تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وفقا لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية.

وأوضح المجلة في تقريرها أن إدانة البنك، تكون بالنسبة للتداعيات الاقتصادية على الاقتصاد التركي المترنح بالفعل هائلة، وبالمثل، يمكن أن تكون الهزات السياسية في تركيا من نتيجة المحاكمة مدمرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول إلقاء اللوم على الأعداء السياسيين في المخطط بأكمله.

ولفتت المجلة إلى انه منذ بدأت القضية الأمريكية قبل أكثر من أربع سنوات، سعى البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا إلى حماية بنك خلق من دفع أي عقوبة قد تصل إلى 20 مليار دولار، لدوره في مساعدة إيران، بما في ذلك إقالة اثنين من المدعين الفيدراليين الذين يتعاملون مع القضية ومطالبة كبار مسئولي الحكومة الأمريكية بالضغط على وزارة العدل لإسقاطها.

وتابعت المجلة: طوال الوقت، ظل سؤال واحد مهمًا، لماذا يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتخذت إدارته موقفًا متشددًا ضد إيران، حماية أحد أكبر مساعدي إيران في التهرب من تلك العقوبات بالذات؟ الجواب البسيط؟ يبدو أن ترامب لم يفهم أبدًا التهم الموجهة إلى البنك أو علاقتها بإيران، وقد أراد فقط أن يقدم خدمة لزميله القوي أردوغان.

واستكملت: حتى بعد إغلاق البنك مرة واحدة، بعد مداهمة في أواخر عام 2013 من قبل سلطات إنفاذ القانون التركية، عاد البنك إلى العمل قريبًا. وفقًا للائحة الاتهام الأمريكية، دفع رضا ضراب رشاوي لضمان الإفراج عنه وعن زملائه المتهمين وتأمين رفض القضية في عام 2014.

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