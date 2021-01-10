نائب محافظ مطروح تناقش تفعيل منظومة التحول الرقمى

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمتابعة إعداد وتأهيل الإدارات المعنية لتفعيل التحول الرقمى بالمحافظة.وعقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح اجتماعًا مع مسئولي المراكز التكنولوجية ومشرفي نظام التحول الرقمي والمتغيرات المكانية لمناقشة الإسراع فى تفعيل منظومة التحول الرقمى بالمحافظة، ضمن خطة وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية، بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية، والتنمية المحلية.وناقشت نائب محافظ مطروح مدى كفاءة التأهيل وتوفير مستلزمات التشغيل للمراكز التكنولوجية وصيانة المعدات والأجهزة مع قدرة القوة البشرية داخل المحافظة للعمل على المنظومة من خلال عناصر فعالة ونشطة يتم تدريبها، ومتابعة مؤشرات الأداء وتفعيل التقارير المستدرجة من المنظومة لتقديمها لمنفذ القرار واتخاذ اللازم لضمان استمرارية أداء المراكز بكفاءة، مع أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات.وأكدت نائب محافظ مطروح أهمية المنظومة فى تيسير الإجراءات من خلال المراكز الثمانية ومتابعة سير العمل وحل أى عقبات، مع تأكيد التواصل الدائم مع الموظفين المخصصين بالمنظومة لتذليل أى عقبات.