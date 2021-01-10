غلق 12 منشأة طبية خاصة فى بنى سويف

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأحد، حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بقرى المحافظة؛ للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بناءً على توجيهات الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة.وكلف وكيل وزارة صحة بنى سويف الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بعمل حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى التزام المنشآت الخاصة بالتراخيص.وتم المرور على 15 عيادة ومعمل بقريتي البرانقة وطنسا بنى مالو بمركز ببا، حيث تم غلق 4 معامل تحاليل و5 عيادات خاصة، و3 مراكز علاج طبيعي، وتم التنبيه على 3 عيادات جديدة بضرورة الترخيص، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.