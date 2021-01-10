«الصحفيين» تتوصل لاتفاق بشأن أزمة صحفيي «المصري اليوم»

عقب سلسلة من الاجتماعات بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم عبدالمنعم سعيد، العضو المنتدب ورئيس التحرير عبداللطيف المناوي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي منذ عدة أسابيع لوضع ملامح لطريقة التعامل مع اضطرار المؤسسة لتقليل أعداد العاملين فيها، لتتمكن من الاستمرار.تم عرض الاتفاق على مجلس إدارة المؤسسة الذي وافق أعضاؤه على ما طرحه النقيب من إجراءات لحماية صناعة الصحافة بعدم الإضرار بالمؤسسات الصحفية، ما يدفعها للإغلاق وخروج كل الصحفيين والعاملين بها من سوق العمل، وفي نفس الوقت حماية حقوق الزملاء الصحفيين التي يكفلها القانون.وتم الاتفاق، أمس، بين النقيب ومجلس إدارة المصري اليوم على كل تفاصيل تنفيذ إجراء التخفيض الضروري، التي تضمنت الحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين كاملة المالية والنقابية، من أجل الحفاظ على استمرار المؤسسة وغالبية العاملين فيها.وأشاد نقيب الصحفيين بمستوى التعاون بين النقابة ومؤسسة المصري اليوم، وأن ما تم التوصل إليه من قواعد للتسوية يعد نموذجًا يمكن الاحتذاء به في الحالات المشابهة.