محافظ الإسكندرية يبعث هدية تذكارية لـ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

أرسل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هدية تذكارية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليه بموفور الصحة والسلام، وعلى الشعب المصري وأبنائها خارج وداخل مصر بالخير والأمن والسلام.يأتي ذلك عقب وصول محافظ الإسكندرية مكتبه بمقر الديوان العام، صباح اليوم، لمباشرة مهام عمله بمكتبه، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، واستمرار حملات الإجراءات الإحترازية والتصدي بكل حزم لجميع أشكال المخالفات؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.