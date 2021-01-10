محافظ الإسكندرية يبعث هدية تذكارية لـ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الإسكندرية يبعث هدية تذكارية لـ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد
الأحد 10/يناير/2021 - 06:45 م
هبه عويضهطباعة
أرسل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هدية تذكارية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليه بموفور الصحة والسلام، وعلى الشعب المصري وأبنائها خارج وداخل مصر بالخير والأمن والسلام.
يأتي ذلك عقب وصول محافظ الإسكندرية مكتبه بمقر الديوان العام، صباح اليوم، لمباشرة مهام عمله بمكتبه، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، واستمرار حملات الإجراءات الإحترازية والتصدي بكل حزم لجميع أشكال المخالفات؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
يأتي ذلك عقب وصول محافظ الإسكندرية مكتبه بمقر الديوان العام، صباح اليوم، لمباشرة مهام عمله بمكتبه، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، واستمرار حملات الإجراءات الإحترازية والتصدي بكل حزم لجميع أشكال المخالفات؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.