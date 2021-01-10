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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوياته في 17 شهرا

الأحد 10/يناير/2021 - 06:42 م
التضخم في تركيا
التضخم في تركيا
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واصلت مؤشرات الاقتصاد التركي، أرقامها السلبية خلال شهر ديسمبر الماضي، ليقفز معدل التضخم إلى 14.6%، مسجلا أعلى مستوى له في 17 شهرا منذ أغسطس 2019، مع استمرار ضعف أداء الليرة أمام العملات الرئيسية والتي فقدت أكثر من 25% من قيمتها أمام الدولار العام الماضي.

وذكر معهد الاحصاء التركي في تقرير نشر اليوم أن أرقام التضخم في البلاد جاءت أعلى من التوقعات، مع استمرار ضعف أداء الليرة ومواصلة الضغط على الأسعار والقائمين على السياسة النقدية في تركيا.

وأشار المعهد إلى أن مؤشر أسعار السلع والخدمات قد قفز بنسبة 28.1% والنقل بنسبة 21.2% والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 20.6%، وهو ما أنعكس على الأرقام الكلية للتضخم في البلاد.

وسجل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاسبوع الماضي متوسط سعر بلغ 7.36 ليرة وهو مستوى أقل بنحو 25.7 في المائة عن سعره قبل عام، متأثرا بالضغوط التي تشهدها البلاد وتزايد معدلات الدين الخارجي إلى أكثر من 440 مليار دولار، وتراجع حجم الاحتياطي إلى مستوي قياسي بلغ 18.45 مليار دولار فقط بعد خسارته لأكثر من 5 مليارات دولار دفعة واحدة في نهاية نوفمبر الماضي ليقترب من أدنى مستوياته منذ 2003.

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