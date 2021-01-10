نائب محافظ القليوبية ترصد 5 حالات بناء مخالفة بكفر شكر

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية للمشروعات الجارية والمتعثرة بمركز ومدينة كفر شكر ، فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها لدفع الأعمال وإزالة المعوقات بالمشروعات.بدأت الجولة بتفقد محطة كفر عامر رضوان التابعة للوحدة المحلية بأسنيت ومقامة على مساحة 400 م، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها الى 70%، وتم التأكيد على إنهاء المحطة فى الموعد المحدد، فضلا عن أنه تم التواصل تليفونيا مع شركة الكهرباء لإنهاء مشكلة نقل محول الكهرباء الموجود فى مدخل المحطة.جاء ذلك بحضور محمد غنيم ومصيلحي هداية نائبا رئيس المدينة والمهندس مصطفى عطايا مسئول الجهاز التنفيذى بكفر شكر ورضا عطية رئيس الوحدة القروية.كما توجهت النائبة لتفقد محطة معالجة برقطا المقامة على مساحة 4 أفدنة بتكلفة 100 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 7500م3ي كمرحلة أولى، وجار الآن الانتهاء من الأعمال الخرسانية لأحواض التجفيف بالمحطة، فضلا عن أنه تم التأكيد على الجهاز التنفيذى والشركة القائمة على التنفيذ بسرعة مراجعة الرسوم الهندسية وتسليم المحطة فى الموعد المحدد.كما تفقدت ريان الأعمال الإضافية لعزبة الشيخة فاطمة وبقشو المقامة على مساحه 150م، وتم توريد محول الكهرباء وجار تشغيل المحطة خلال اسبوعين بناء على تصريح مسئول الجهاز التنفيذي.وعلى هامش الجولة، استمعت ريان إلى بعض شكاوى المواطنين بشأن توصيل الصرف الصحى لهم بمنطقة مكنة الطحين، وعلى الفور تم تكليف مجلس المدينة والوحدة القروية والجهاز التنفيذى بسرعة فحص الطلب وموافاتنا عما تم اتخاذه من إجراء، وسيتم المتابعة مع الأهالى حتى تتم إزالة أسباب الشكوى، كما شملت الجولة تفقد توسعه شارع عبد المنعم رياض وعمل أرصفة جانبية حتي منطقة مركز الشرطة.كما تم التوجه لمعاينة رصف طريق جانبية كفر منصور بطول 1100 م وعرض 11 م أمام مدرسة الحرية الابتدائية المشتركة.واختتمت ريان جولتها بمعاينة ورصد المتغيرات المكانية، حيث تم المرور على 5 حالات جديدة مقامة على الأراضى الزراعية بالمدينة، بحضور مسئول الادارة الهندسية ومسئول المتغيرات المكانية بالمجلس.