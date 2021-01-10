محافظ الغربية: تلقينا 147 ألفًا و95 طلب تصالح بـ925 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألفًا و٩٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٥ مليونًا و٨٦٨ ألف جنيه حتى يوم ١٠/ ١/ ٢٠٢١.وأوضح المحافظ أن المحافظة شكلت لجانًا متخصصة لفحص الطلبات، وتم قبول ١٧٠٩ طلبات، ورفض ٢٨٤ طلبًا، وجارٍ فحص ١٤٥١٠٢ طلب، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ٥٠ جنيهًا في جميع أنحاء الجمهورية.وأكد رحمي أن المحافظة مستمرة في استلام طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣٠/ ٣/ ٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصًا من الدولة على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.