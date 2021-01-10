«المستثمرين»: الصناعة قاطرة التنمية في كل مكان وزمان

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية دور الاتحاد في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين المستثمرين والشركات الرائدة، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في كل مكان وزمان.وأضاف هلال خلال مؤتمر عقده الاتحاد اليوم، أن قطاع التصدير يأتي في قمة هرم الاقتصاد المصري، فهو خير شاهد على نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يستتبع ذلك من توفير النقد الأجنبي وتقليل العجز في الميزان التجاري.وثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالجهد الكبير الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع قدرات مصر الاقتصادية والسياسية، بالإنجازات الكثيرة التي حولت الأحلام الي حقائق سيتوقف التاريخ عندها طويلًا وبالمشروعات التي تخطو مسرعة معلنة عن بناء حضارة جديدة.كما ثمن جهد الحكومة بما تقدمه باستمرار من تسهيلات الصناع من أجل تشجيع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.