تموين الإسكندرية تضبط كميات دقيق مهربة من خارج المحافظة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط كميات من الدقيق المدعم المهربة خلال حملة تموينية تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية.قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة وإشراف ريهام عبدالقادر رئيس الرقابة ومفتشى الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط عدد 7 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بأحد المخابز بمنطقة ك 21 والمهربة من خارج المحافظة والتي تتبع مطاحن وسط وغرب الدلتا.وتم التحفظ على الكمية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم؛ حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة.