«تريلا» تصطدم بمعرض سيارات بطريق الأوتوستراد

تسبب اصطدام (مقطورة تريلا) فى تهشم 5 سيارات بمعرض للسيارات بجوار طريق الاوتوستراد بالمعادي.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية مفاده اصطدام مقطورة تريلا بمعرض سيارات بالقرب من طريق الأوتوستراد، لتنتقل أجهزة الأمن وتبين أن مقطورة تريلا اصطدمت بعدد من السيارات أمام المعرض، ما أدى إلى تهشم عدد منها وتم تعيين الحراسة اللازمة على السيارت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.