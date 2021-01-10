مصرع شخص وإصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بعد كمين سمسطا بالطريق الصحراوي الغربى، بنطاق محافظة بني سويف.وتلقى اللواء محمد مراد، مدير الأمن، إخطارًا من العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائي، بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي القاهرة أسيوط، نتيجة السرعة بعد كمين سمسطا بالطريق الصحراوي الغربى.وأسفر الحادث عن مصرع علاء أبوالمجد محمد 42 سنة ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وتم نقله لمستشفى سمسطا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.وأصيب 5 أشخاص وهم: محمد ربيع أحمد 7 سنوات، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ونورا أبوالمجد محمد 26 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجنا عصام أبوالمجد 10 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وربيع أحمد محمد 32 سنة، مصاب بكسر بالعمود الفقري، ويوسف ربيع أحمد 10 سنوات، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتم تحرير محضر بالواقعة.