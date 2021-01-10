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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

247.4 مليون تعويضات محاضر تحت التحفظ بالمنطقة الوسطى والجنوبية في 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 06:05 م
السلع المفرج عنها
السلع المفرج عنها
راندا التوني
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بلغ عدد المحاضر المحررة بمعرفة إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير الإدارة خلال عام 2020 بتحرير 34 محضر تهريب وتبديد جمركي لأصناف تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ وتم رفضها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكانت معظم الأصناف المرفوضة التى تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ مشمول هذه المحاضر عبارة عن (أحذية، شنط، أقمشة، أدوات منزلية، أدوات كهربائية، لعب أطفال).

وبلغت قيمة هذه الأصناف المرفوضة والمحرر عنها هذه المحاضر بمعرفة إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالمنطقة الوسطى والجنوبية 82 مليون و484 ألف و64 جنيه، فيما بلغ إجمالي التعويضات المستحقة عن تلك المحاضر المحررة حوالى 247 مليون و452 آلاف و193 جنيهًا.

وتم مراجعة وفحص وتحرير تلك المحاضر بمعرفة ناصر خلف ناصر، ممدوح يوسف ذكا، إسلام أحمد شكري، ناني صبري راشد، محمود كامل عابد، عادل عبد الفتاح، عمرو عابدين، وليد والى برئاسة الأستاذة سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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