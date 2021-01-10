حسين الجمال للمحامين الجدد: حافظوا على ممتلكات النقابة

قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن مهنة المحاماة من أشرف وأعظم المهن، ويجب على المحامي أن يكون على خلق ومتميزًا عن غيره؛ لأن الأخلاق هى أساس نجاح المحامي.وأكد الجمال، خلال كلمته في جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد التي عقدت اليوم بنادي النقابة بأكتوبر أن كل أندية وممتلكات النقابةِ العامة ملك لكل أعضاء الجمعية العمومية، فحافظوا عليها.وعن قسم المحاماة، أشار أمين عام نقابة المحامين إلى أنه يحدد حياة المحامين المهنية، ويعد شرطًا أساسيًا للقيد بنقابة المحامين، ومن لم يؤده يكون قيده باطلًا.حضر جلسة حلف اليمين محب المكاوي وكيل النقابة، ومحمد الكسار وعبدالحفيظ الروبي وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة.