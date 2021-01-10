غلق 1636 منشأة مخالفة لقواعد الإغلاق بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، حيث تم غلق عدد (٤٦٤) محلا، عدد (٨٦) سوقا، عدد (١٥١) مطعما، عدد (٢٥٩) مقهى، عدد (٢٥٢) ورشة و(٤٢٤) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية، بإجمالي عدد ١٦٣٦ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٦٤٤) مركزًا للدروس الخصوصية تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.