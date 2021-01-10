نائب البحيرة يطلق مبادرة «سلامتك كمامتك»

دشن المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، ورئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة البحيرة، مبادرة "سلامتك * كمامتك"، لتوزيع الكمامات على المترددين على البنوك ومكاتب البريد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الأحد" إنه في إطار المشاركة المجتمعية ودعم مؤسسات الدولة في العمل بمساعدة المواطنين المترددين على فروع البنوك ومكاتب البريد وتوزيع كمامات على الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات، وخاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات".وأشار الشرقاوي، إلى أن شباب الحزب قاموا اليوم بتوزيع كمامات على المترددين على فرع بنك ناصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بمدينة دمنهور، مضيفًا أنه سيتم إرسال كمامات لمستشفى دمنهور التعليمي ومستشفى الصدر، لدعم الفرق الطبية في المستشفيات للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.وناشد عضو مجلس النواب رجال الأعمال بالتكاتف وشراء المستلزمات الطبيبة لمستشفيات العزل بالمحافظة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات والشوارع لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد 19 والتباعد الاجتماعي وعدم الظهور في التجمعات.